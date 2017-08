Play-off Liga Champions, Liverpool Ditantang Wakil Jerman

BANGKAPOS.COM - UEFA telah melakukan pengundian babak play-off Liga Champions 2017-2018.

Hasilnya, Liverpool bertemu lawan cukup berat, yaitu Hoffenheim dari Jerman.

Sevilla selaku wakil Spanyol, melawan Istanbul Baseksehir, yang merupakan runner-upLiga Super Turki musim lalu.

Adapun wakil Italia, Napoli, akan berhadapan dengan klub Mario Balotelli, Nice.

Pertandingan leg pertama akan dilangsungkan pada 15-16 Agustus, sedangkan legkedua pada 22-23 Agustus 2017.

Termasuk tiga laga tersebut, ada sepuluh pertandingan play-off untuk memperebutkan tiket ke fase grup Liga Champions musim ini.

Berikut ini hasil lengkap undian babak play-off Liga Champions musim 2017-2018:

Jalur juara:

Qarabag (Azerbaijan) vs Copenhagen (Denmark)

APOEL (Siprus) vs Slavia Praha (Republik Ceska)

Olypiakos (Yunani) vs Rijeka (Kroasia)

Celtic (Skotlandia) vs Astana (Kazakhstan)

Hapoel Be'er Sheva (Israel) vs Maribor (Slovenia)

Jalur liga:

Istanbul Baseksehir (Turki) vs Sevilla (Spanyol)

Young Boys (Swiss) vs CSKA Moskow (Rusia)

Napoli (Italia) vs Nice (Prancis)

Hoffenheim (Jerman) vs Liverpool (Inggris)

Sporting (Portugal) vs Steaua Bucuresti (Rumania)