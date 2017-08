Penasaran, Lirik Lagu Ini Dianggap Tak Senonoh, Tapi yang Nonton Sampai Rp 3 Miliar

BANGKAPOS.COM - Belum ada sebulan lalu, lagu Despacito dikabarkan menjadi lagu yang paling banyak didengar lewat music streaming.

Ini single gubahan Luis Fonsi dan Daddy Yankee memecahkan rekor lagi dengan menjadi lagu yang video klipnya paling banyak ditonton di YouTube sepanjang masa.

Saat artikel ini dibuat, jumlah viewers video klip tersebut ada di angka 3.028.823.193 atau 3 miliar lebih sedikit.

Beberapa juta lebih banyak dari pemegang rekor sebelumnya, Wiz Khalifa dengan lagu See You Again yang dibawakan bersama Charlie Puth.

Baca: Nagita dan Raffi Ahmad Dituding Netizen Jadikan Anaknya Mesin ATM Gara-gara Film Ini

Yang kerennya adalah, video ini baru di-upload ke YouTube Januari lalu.

Ya, cuma butuh 7 bulan untuk Luis Fonsidan Daddy Yankee untuk mencapai puncak YouTube.

Mengetahui kabar pemecahan rekor ini, Daddy Yankee berterima kasih kepada YouTube.

“Terima kasih YouTube atas kesuksesan lagu Despacito ini."

"Saya sadar betapa berpengaruhnya media ini."