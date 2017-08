PS Timah Babel di Peringkat 2 Belum Aman

Laporan Wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM--PS Timah Babel saat ini berada diposisi kedua klasemen sementara Group 1 Liga 2 Indonesia dengan poin 16 dibawah pemuncak klasemen PSMS Medang dengan poin 17.

Namun posisi PS Timah Babel masih bisa tersalip oleh kesebelasan lainnya PSPS Pekanbaru dan Persiraja yang sama-sama memiliki poin 15.

Berdasarkan perhitungan memang hanya 4 kesebelasan ini yang masih berpeluang ke babak 16 besar mewakili Group 1.

"Berdasarkan perhitungan laga yang masih berpeluang tinggal 4 kesebelasan berebut 2 tiket untuk lolos ke babak 16 Liga 2 Indonesia yakni PSMS Medan, PS Timah Babel, PSPS dan Persiraja, sedangkan 757 Kepri dan PSBL Langsa sangat tipis peluangnya," kata Asisten Manajer PS Timah Mintra Jaya Minggu, (6/8/2017)

Mintra Jaya mengatakan persaingan memperebutkan 2 tiket ke babak 16 besar di group 1 memang paling ketat.

Dimana 4 kesebelasan teratas memiliki perbedaan poin tipis.

Untuk itulah PS Timah Babel harus bisa memenangkan seluruh laga tersisa yang dimiliki untuk mengamankan posisi minimal diperingkat 2 klasemen akhir nantinya.

Liga sisa PS Timah Babel antara lain akan bermain ke kandang 757 Kepri di Batam Minggu, (13/8/2017).

Bermain dikandang menjamu PSMS Medan Minggu (20/8/2017) dan terakhir menjamu PSPS Pekanbaru.

"Tiga laga sisa kita cukup berat menghadapi tim-tim kuat tapi kita tetap menargetkan kemenangan apalagi dua laga akan dimainkan di kandang kita Stadion Depati Amir Pangkalpinang," kata Mintra Jaya

Sementara itu pelatih PS Timah Babel Sanusi Rahman mengatakan usai anak asuhnya memenangkan laga atas PSBL Langsa pemain diistirahatkan satu hari.

Rencananya pemain kembali akan berlatih Senin (7/8/2017) untuk mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya ke Batam melawan 757 Kepri Jaya.

Diharapkan tren kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya terus berlangsung hingga menyelesaikan semua laga sisa.

"Anak-anak semakin matang di lapangan tentu saya harapkan bisa terus mempertahankan tren kemenangan,"kata Sanusi Rahman

Sedikit banyak dirinya sudah mengetahui kemampuan skuad 757 Kepri Jaya yang diputaran pertama berhasil dikalahkan skuad PS Timah Babel dengan skor 1-0 di Stadion Depati Amir Pangkalpinang.

Menurut Sanusi Rahman kesebelasan 757 Kepri Jaya memiliki pemain-pemain yang bagus dan berpengalaman.

Apalagi mereka akan bertindak sebagai tuan rumah tentunya akan mengincar kemenangan,

"Jika anak-anak terus bermain dijalurnya saya tetap optimis bisa meraih 3 poin di Batam," kata Sanusi Rahman.

Laga 4 Kesebelasan Selanjutnya

PSMS Medan--17 poin

-PSBL v PSMS

-PS Timah Babel vs PSMS

-PSMS vs PSPS

-Persih vs PSMS

PS Timah Babel -- 16 poin

-757 vs PS Timah Babel

-PS Timah Babel vs PSMS

-PS Timah Babel vs PSPS

Persiraja-- 15 poin

-Persiraja vs PSPS

-Persih vs Persiraja

-Persiraja vs 757

PSPS-- 15 poin

-Persiraja vs PSPS

-PSPS vs PSBL

-PSMS vs PSPS

-PS Timah Babel PSPS

Klasemen Sementara Group 1 Liga 2 Indonesia

1. PSMS Medan 8 5 2 1 12-2 17

2. PS Timah Babel 9 5 1 3 16-12 16

3. PSPS Pekanbaru 8 4 3 1 13-5 15

4. Persiraja Banda Aceh 9 4 3 2 9-7 15

5.757 Kepri Jaya FC 9 3 3 3 12-8 12

6. PSBL Langsa 9 2 2 5 9-9 8

7. Persih Tembilahan 9 0 0 9 4-32 0

*NB poin diatas setelah dikurangi laga Pro Duta yang mundur dari kompetisi Liga 2 Indonesia