10 Pelajar AIESEC Diajak Berkeliling Ke Empat Sekolah Kabupaten Bangka

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dinas Pemuda dan Olahraga Babel mengkoordinir para pelajar dari Association For The Internasional Exchange Of Students In Economics And Commerce (AIESEC) untuk berkeliling ke sekolah-sekolah guna mengenal lebih dekat pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

Kabid Pemberdayaan Pengembangan dan Kepemimpin Pemuda Dispora Babel Ferdiyan Hermawan Loebis mengatakan, para pelajar asing tersebut diajak berkunjung ke SMPN 2 Sungailiat, SMAN 1 Sungailiat, MTs Air Ruay dan SMAN 1 Merawang.

"Kami bersyukur diterima dengan baik oleh pihak sekolah banyak kegiatan di SMPN 2 dan SMAN 1 Sungailiat yang positif. Kita ingin memberitahukan kepada adik-adik ini bahwa orang luar juga ingin tahubudaya kita mendalami budaya kita. Intinya sepulang mereka ke luar negeri ke Taman mereka untuk mempromosikan Bangka Belitung ini. Selama ini orang tidak tahu bangka belitung hanya orang tertentu sedangkan orang bule tahu Indonesia hanya Bali dan Jakarta," jelas Ferdiyan kepada bangkaos.com di SMPN 2 Sungailiat, Senin (7/8/2017) .

Menurutnya, dengan adanya para pelajar AIESEC ini mereka bisa mengenal budaya Bangka Belitung.

Para pelajar ini datang ke Babel ada yang sudah menetap selama satu minggu ada juga yang sudah menetap selama dua minggu.

Pembukaan AIESEC kini mulai tanggal 1 Agustus di SMAN 1 Pangkalpinang. Mereka menetap di Babel ini selama 40 hari.