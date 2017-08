DPRD Pangkalpinang Sahkan Dua Raperda Menjadi Perda

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Setelah melalui pembahasan, dua raperda masing-masing raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, resmi disahkan menjadi perda dalam rapat paripurna ketiga puluh dua masa persidangan III tahun 2017 di ruangan paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (07/08/2017).

Walikota Pangkalpinang, Muhammad Irwansyah mengatakan, dirinya atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengucapkan terimakasih kepada Panitia Khusus (Pansus) 13 dan 14 yang telah bekerja dan membahas dua Raperda ini, hingga disahkan menjadi Perda Kota Pangkalpinang.

"Pengajuan dua Raperda ini, merupakan implementasi atau perintah dari aturan yang ada diatasnya, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Permendagri No 19 Tahun 2016, sedangkan Raperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang didasarkan oleh PP No 18 Tahun 2017," ujarnya.

Dengan telah disetujui ke dua Perda ini, lanjutnya, maka bila ditinjau dari kedudukannya maka Perda Kota/Kabupaten merupakan produk hukum yang paling rendah dibawah Perda Provinsi, walaupun demikian eksistensinya diakui sebagai peraturan perundang-undangan.

"Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah diketemukan kembali dan mudah ditelusuri, sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya harus jelas begitu pula pembuatnya," ujarnya.