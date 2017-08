Gubernur Bersama 10 Mahasiswa AIESEC Akan Buat Video Promosikan Pariwisata Babel

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Association For The Internasional Exchange Of Students In Economics And Commerce (AIESEC) merupakan organisasi mahasiswa internasional yang beranggotakan sebanyak 130 negara di dunia.

Senior Asker AIESEC Zamhari mengatakan ada sekitar 30.000 lebih kampus di dunia yang menjadi anggota organisasi ini.

Untuk di Babel menurutnya project pertama AIESEC dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 lalu.

"Kebetulan saya mempunyai teman dari luar negeri membawa project ini dan Alhamdulillah project ini kita bawa ke provinsi. Kegiatan ini sudah diikuti oleh 10 negara dan 10 mahasiswa," jelas Zamhari yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Babel kepada bangkapos.com di SMPN 2 Sungailiat, Senin (7/8/2017).

Dikatakannya, dengan kedatangan para pelajar asing ini target pemerintah provinsi bersama dengan Gubernur Babel H Erzaldi Rosman Djohan dan istrinya Hj Melati akan membuat video di tempat-tempat destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Video ini nanti menjadi sarana promosi destinasi pariwisata di Babel.

Para pelajar asing tersebut akan mempromosikan pariwisata di Babel ke negara-negara mereka masing-masing.

"Dengan mereka mendatangi tempat-tempat pariwisata di Babel maka orang dari negara mereka percaya karena mereka sudah mendatangi daerah ini. Harapan Kita kedepan akan banyak turis-turis asing ke daerah kita," harap Zamhari.

Video yang dibuat ini juga akan diunggah ke website AIESEC yang bisa ditonton oleh mahasiswa dari ribuan kampus sehingga bisa menarik mereka untuk wisata ke Babel.

Dengan demikian dari segi promosi ke luar negeri bisa lebih murah.