Mumi Ini Sudah 900 Tahun Terkubur, tapi Masih Punya Rambut dan Alis

BANGKAPOS.COM - Mumi berusia 900 ditemukan di pemakaman Zeleny Yar dekat Salekhard, Rusia.

Uniknya, rambut dan alis mumi itu masih terlihat sempurna; wajah dan giginya juga masih tampak jelas tanpa noda.

Mumi, yang oleh para arkeolog di sebut sebagai mumi Putri Kutub, ini dikuburkan sekitar abad ke-12 Masehi.

Kenapa mumi itu tampak begitu terawat, menurut para ilmuwan, karena ia tersimpan dengan baik dalam "selimut" yang terbuat dari tembaga dan bulu binatang.

Logam yang tampak kehijauan, oleh para ilmuwan itu dianggap sebagai aktor utama kenapa mayat itu sukses terawetkan.

“Selama konservasi alami mumi dalam tanah, proses pembusukan telah selesain,” ujar Dr Sergey Slepchenko dari Institute of Problems of Northern Development kepada The Siberian Times.

“Jaringan lunak yang tersisa dibasahi dengan cairan tembaga dari piring ritul di mana mayat dikuburkan.”

Mumi perempuan itu diprediksi meninggal ketika usianya 35 tahun. Ia menjadi satu-satunya perempuan dewasa yang ditemukan di antara tiga lusin mumi pria.

Para arkeologi berasumsi bahwa mumi perempuan itu merupakan anggota pemburu dan penangkap ikan misterius yang beroperasi di wilayah kutub. Mereka juga dianggap punya keterkaitan dengan Persia.

Selain satu mumi perempuan dewasa, para arkeolog juga menemukan fosil bayi yang dipercaya berjenis kelamin perempuan. Meski demikian, fosil bayi itu tak ada kaitannya dengan si mumi perempuan tadi.