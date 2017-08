Video 10 Mahasiswa AIESEC Asyik Menari Campak dan Santap Siang Ala Adat Nganggung

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para pelajar dari berbagai negara tergabung Association For The Internasional Exchange Of Students In Economics And Commerce (AISEC) terpukau saat disambut secara meriah dengan drumband ketika memasuki gerbang SMPN 2 Sungailiat, Senin (7/8/2017) pagi.

Ketika tiba di ruang serba guna SMPN 2 Sungailiat, 10 pelajar asing yakni Arev Abrahamyan dari Armenia, Merve dari Turki, Yousra Granam‎ dari Maroko, D. Patabendige Archanath‎ dari Srilanka,

Miriam Abdallah‎‎ dari Mesir, Herwoon Kwok dari Korsel, Xu Jiaxin dari Cina, Amber dari USA, Mohammad Reda dari Algerian dan Mohammad Rouvaez dari Iran diajak menari campak oleh para penari dari pelajar SMPN 2 Sungailiat.

Mereka dengan lincah menirukan tarian campak yang merupakan tarian khas dari Pulau Bangka ketika menyambut tamu yang datang untuk diajak menari bersama.

Para pelajar asing ini juga diajak memainkan alat musik dambus karena baru pertama kali memetik alat musik melayu tersebut.

Tidak hanya menyajikan tarian khas serta alat musik trasional Bangka, 10 pelajar ini juga diajak bersantap siang ala khas adat Nganggung Sepintu Sedulang. Mereka tampak menikmati berbagai hidangan yang disajikan oleh pelajar dari SMPN 2 Sungailiat ini.

Selain itu 10 pelajar ini juga tampak memperkenalkan budaya mereka kepada para pelajar di SMPN 2 Sungailiat. Seperti Amber dari USA memperkenalkan budaya hingga kuliner dari Negara Adidaya, Amerika tersebut.

Para pelajar dari SMPN Sungailiat terlihat serius mendengarkan beragam budaya dari berbagai negera yang disampaikan masing-masing pelajar asing tersebut.

Diakui Wakil Bidang Sarana dan Prasarana SMPN 2 Sungailiat Rajiun Samosir yang mewakili Kepala SMPN 2 Sungailiat, pengalaman tentang negara asing yang diberikan 10 pelajar dari berbagai daerah ini bisa menambah pengetahuan dan wawawan para siswa SMPN 2 Sungailiat.

"Kami bersyukur SMPN 2 dipilih menjadi salah satu untuk kunjungan mereka. Paling tidak kami jadi banyak pengalaman, siswa kami senang. Kami juga menyambut dengan persiapan semua eskul pengembangan diri kami tampilkan. Mereka responnya sangat luar biasa, sangat baik kami senang," ungkap Rajiun.

Para siswa/siswi SMPN 2 Sungailiat menampilkan ragam budaya Bangka seperti tari campak, story telling tentang Pulau Bangka, drumband, alat musik dambus hingga budaya Nganggung Sepintu Sedulang.

Lihat video ini: