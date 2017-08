Artis Raline Shah Jadi Direktur AirAsia yang Baru, Bos Besar Umumkan dengan Cara Begini

BANGKAPOS.COM - Tak hanya cantik dan berbakat, Raline Shah juga termasuk artis yang pintar.

Berkat kecerdasannya ini, ia diangkat menjadi Direktur AirAsia.

PT Indonesia Airasia merekrut Raline Shah sebagai direktur baru.

Kabar tersebut diumumkan secara langsung oleh CEO Tony Fernandes melalui akun Instagramnya, Senin (7/8/2017).

Tony Fernandes mengunggah foto bersama dengan Raline Shah.

Tony tampak merangkul pundak Raline yang terlihat cantik memakai baju merah dengan jas hitam.

"Our new director in Airasia Indonesia @ralineshah . Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO," tulis @tonyfernandes.

(Direktur baru kami di Airasia Indonesia @ralineshah. Kreatif cerdas rendah hati. Sebuah kudeta nyata yang mempersiapkan perusahaan kami untuk IPO).

(Instagram/tonyfernandes)

Mengetahui kabar tersebut, netizen pun ikut terkejut.

Tak lupa mengucap selamat untuk pemain film Surga yang Tak Dirindukan itu.

"Gilssss kalo direkturnya kek gini mahh bikin betahhhh," tulis @mr_ridone.