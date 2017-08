Banyak yang Salah, Raline Shah Bukan Jabat Direktur AirAsia, Ini Posisi yang Diberikan Untuknya

BANGKAPOS.COM - Aktris cantik Raline Shah baru saja diangkat sebagai anggota baru di unit bisnis penerbangan AirAsia Indonesia.

Sebelumnya, CEO AirAsia Tony Fernandes menulis bahwa Raline Shah diangkat menjadi direktur baru di AirAsia Indonesia.

Hal ini diumumkan oleh Fernandes lewat Akun Instagramnya.

"Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO," tulis Fernandes dalam keterangan fotonya.

Namun Fernandes belum memastikan posisi jabatan Raline Shah.

Mengutip Kompas.com, ternyata Raline Shah tidak akan menjadi direktur.

CEO AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan akhirnya menjelaskan posisi Raline Shah di maskapai penerbangan ini.