Miliki Wajah yang Sama, Wanita Binaraga Ini Disangka Jennifer Lopez, Benar Nggak Sih?

MELALUI media sosial, mungkin proses untuk menemukan kembar 'identik' selebriti di zaman sekarang dirasakan sangat mudah sekali dibandingkan sebelumnya.

Seperti yang terjadi baru-baru ini. Seorang perempuan yang merupakan anggota binaraga berusia 28 tahun dari Houston menjadi viral karena wajahnya yang menyerupai aktris, penyanyi dan penari terkenal Hollywood, Jennifer Lopez (JLO).

Dialah yang bernama Janice Garay.

Dia dikenal dari akun Istagram miliknya, @JayFroumHouston, sering mengupload gambarnya dengan rambut yang diikat tinggi dan dipasangkan dengan sepasang anting yang bulat.

Gambarnya itu telah membuat orang-orang menyatakan Janice tampak seperti JLo dalam gaya classiknya.

Followers Janice kini sudah mencapai hingga 133 ribu. Berkembang rumor kalau JLo juga telah mengikuti Janice di Instagram.

Janice yang menyebut dirinya Jay from Houston telah menulis dirinya sebagai 'The Girl Who is Breakin' The Internet 'pada bio akun media sosialnya.

Selain itu, Janice juga pernah menyebut persamaan itu di akun Instagramnya dengan menulis, "Jadi, apa yang Anda ingin katakan kepada saya adalah semua orang memiliki kembar dan @jlo adalah milik saya? Saya akan mengambilnya! "

Diketahui meski seorang selebriti memiliki jadwal yang sangat sibuk dan padat, ternyata mereka juga memberi reaksi kepada perbandingan kembar yang dilakukan oleh penggemar mereka.