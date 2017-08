Oktober Ini Michael Learns to Rock Gelar Konser di Palembang

Michael Learns to Rock (MLTR)

BANGKAPOS.COM - Grup band pop rock asal Denmark, Michael Learns to Rock (MLTR), siap mengguncang Kota Palembang, Sumatera Selatan, Oktober mendatang.

Trio yang beranggotakan Jascha Richter (vokal/keyboard), Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum) itu, akan menggelar konser perdananya di Palembang dengan mengusung tema ‘Romantic Love Concert’, di Palembang Sport & Convention Centre (PSCC), 6 Oktober 2017.

Konser ini dipersembahkan khusus untuk masyarakat Palembang dan sekitarnya, oleh Full Color Entertainment dan NB Entertaiment.

Konser yang termasuk dalam rangkaian tur ‘ETERNAL ASIA TOUR 2017’ ini merupakan tur promo album terbaru MLTR bertajuk ‘ETERNAL’.

MLTR adalah grup band yang dibentuk tahun 1988 dan telah menjual lebih dari 11 juta kopi album. Band ini pun juga dikenal di Eropa karena banyak albumnya yang memperolah penghargaan emas maupun platina, disebabkan tingginya angka penjualan album mereka.

MLTR pun pernah meraih penghargaan Gold Preis Award dari RSH, Jerman dan “The Best Performing Act of the Year” di South East Asia Grammy Awards di Singapura.

Lagu mereka bertajuk “Take Me To Your Heart” dianugerahi penghargaan ‘lagu yang paling banyak diunduh tahun 2006’, karena telah diunduh sebanyak lebih dari 6 juta unduhan berbayar.

Terakhir, saat menggelar konser di Jakarta tahun lalu, Jascha Ritcher, sang vokalis, sempat mengungkapkan bahwa Indonesia punya tempat khusus di hati MLTR.

“Kami selalu bangga datang ke Indonesia, karena Indonesia sangat berpengaruh terhadap karier kami,” ungkapnya melalui rilis kepada Warta Kota, Senin (7/8/2017) malam.