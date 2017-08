Valerie Thomas Yakin Kakaknya Axel tak Bersalah

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Terhitung sejak Rabu 19 Juli 2017, putra sulung Jeremy Thomas yakni Axel Matthew Thomas ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Sang adik, Valerie Thomas tak kuasa menahan rasa rindunya.





Lewat akun Instagramnya @valerieethomas, Rabu (9/8/2017), Valerie mengungkapkan rangkaian momen yang biasa ia lewati bersama sang kakak.

Salah satunya ketika mereka kerap menyambangi lokasi gym bersama.

Valerie juga mengenang masa-masa ia tumbuh bersama sang kakak.

Mantan kekasih Brandon Salim itu, masih yakin bahwa kakaknya merupakan pribadi yang menjalani hidup sehat.

"Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentang kamu, masa lalu adalah masa lalu. Tapi saya juga tahu pasti bahwa kamu selalu berusaha menjalani hidup sehat," tulis Valerie dalam bahasa Inggris.

Tak hanya menuturkan kerinduannya, Valerie menuturkan dirinya tetap bangga dengan sang kakak. Ia yakin, sang kakak tidak bersalah.

"Yang membuat aku bangga dan menjadi tidak kuatir itu kamu membuktikan di situasi ini darah dan urin Kamu negatif dan Kamu tetap mengakui kesalahan Kamu yang belom pernah terjadi," tulis dia.

Tak lupa, Valerie juga menyampaikan ucapan semangat untuk sang kakak.

"Everything will be okay bro, were prayin for you everyday. Even inside the cell, you're still making moves and working