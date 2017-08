Aduhai, Natasha Wilona Tak Canggung Lagi Membelai Verrell

BANGKAPOS.COM - Pasangan muda Verrell Bramasta dan Natasha Wiloan kini semakin lengket saja.

Meskipun keduanya tak mengkonfirmasi kalau sedang menjalani hubungan berpacaran.

Akan tetapi keduanya kerap terlibat kerja bareng.

Baik Verrell dan Wilona hanya mengaku mereka bersahabat saja.

Ketika melihat di balik layar pemotretan mereka.

Maka banyak netizen yang langsung kagum dan tak percaya kalau mereka cuma sahabatan.

"Behind the scene. Thanks team! @fdphotography90 @bellyiverzon @vuvamua @angelahairdo" tulis Verrell.

@zaqiyatul_faqiroh158 "Bikin baper "

@wahmiani "Aduuuhhhh, klepek-klepek ngeliatnya. Baper banget di buatnya "

@arumdw "So sweet banget siiih "

Pasalnya Verrell terlihat santai ketika memegang bahu Wilona.

Begitu sebaliknya, Wilona juga tak canggung kala harus membelai Verrell.

Wihh, kalau menurut kalian gimana ladies?

Artikel ini sebelumnya tayang di tribunstyle.com dengan judul Jalani Photoshot, Verrell Bramasta dan Natasha Wilona Semakin Lengket