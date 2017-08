Pelajar AISEC Kritisi Minimnya Transportasi Publik

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - 10 Pelajar yang tergabung dalam Association For The International Exchange Of Students In Economics and Commerce (AISEC) tahun 2017 menyampaikan kekagumannya pada keindahan dan kekayaan alam Pulau Bangka pada Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan, di ruang rapat Tanjungpendam, Kamis (10/8/2017).

Masing-masing dari mereka menyampaikan pendapatnya selama berada di Pulau Bangka, selain itu mereka juga menyampaikan sarannya terkait kurangnya fasilitas pariwisata ditengah indahnya pariwisata Babel.

"We are going to princees island, it's so beutiful beach, Babel is Small Island but have many culture, and I'm enjoy here," kata salah satu peserta yang bersal dari China.

Mereka juga mengkritisi, masih banyak tempat-tempat yang tidak memiliki penjelasan dalam bahasa inggris, pemandu wisata yang cakap berbahasa inggris, transportasi publik yang masih sulit ditemui untuk mengunjungi destinasi wisata.

"Public transportation is important, but here we diffucult to find it, and hotel for backpaker very decrease," kata Arev salah satu peserta AISEC dari Armenia.

Tetapi wanita itu begitu mengagumi keindahan dan keramahan masyarakat Babel. Bahkan dirinya merasa sangat betah menetap di Babel.

"So actually be here so you have friendly, beautiful beach, your food is very spicy and delicious, and your culture is very different with my culture, and it's Amazing," tambah Are.

Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan meminta mereka menulis essay terkait perjalanan mereka selama di Babel dan menyebarkan itu di media sosial agar dapat mempromosikan destinasi wisata.

"Can you help me? The end program u writing essay your journey in Babel, short essay but to the point about our tourism, and share it social media," pintanya.(*)