Sempat Viral, Artis Ini Dikira Tengah Bercinta di Atas Truk, Ternyata Sedang Akting

AKSI bintang TV Brasil, Grazielli Massafera mengejutkan banyak orang di dunia maya.

Hal itu terjadi setelah video yang direkam karena aksinya melakukan seks dengan seorang pria yang tidak dikenal di atas sebuah truk pickup menjadi viral.

Foto itu diunggah dalam sosial media oleh fotografer Marcelo Belarmino, yang mengklaim bertemu dengan pasangan itu ketika sedang mencari burung.

Adanya insiden itu akhirnya memicu kontroversi di kalangan penggemarnya.

Tak hanya itu, Grazielli Massafera (35) diketahui telah menikah dengan aktor Caua Reymond (37) dan memiliki seorang anak perempuan berusia lima tahun.

Grazielli Massafera (capture CEN)

Namun, video yang telah menjadi viral, aksi itu ternyata adalah salah satu adegan dalam satu telenovela terbarunya yang sedang dalam rekaman.

Lokasi bersangkutan juga adalah dari set drama The Other Side of Paradise yang juga dibintangi aktor Rafael Cardoso (31), yang merupakan pria misterius terekam dengan Grazielli .

Aktris seksi itu mulai dikenal setelah mendapat tempat ketiga dalam kompetisi Miss Brasil 2004. (*)