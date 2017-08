Keren! New Honda CBR250RR Special Edition Ada Goresan Menggambarkan Peta Indonesia

Chief Operating Officer for Motorcycle Operation of Honda Motor CO., Ltd., Shinji Aoyama, Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto, President Director AHM Toshiyuki Inuma dan Executive Vice President Director AHM Johannes Loman memperkenalkan sepeda motor terbaru New Honda CBR250RR Special Edition pada ajang pameran otomotif GIIAS 2017 di booth Honda Hall 10, ICE BSD, Tangerang (10/8).

BANGKAPOS.COM-- PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan New Honda CBR250RR Special Edition dengan tampilan khas bertema The Art of Kabuki sebagai ikon seni yang saat ini menjadi tren.

Desain terbaru motor supersport produksi anak bangsa ini juga disertai dengan goresan khas yang

menggambarkan peta Indonesia.

Edisi khusus ini hadir untuk merayakan satu tahun kehadiran New Honda CBR250RR dengan filosofi “Total Control”.

New Honda CBR250RR Special Edition hadir dengan tema ikonik Kabuki melalui tampilan spesial

yakni shock absorber berwarna hitam, frame berwarna merah, rim wheel asimetri yakni rim wheel

depan berwarna hitam dan rim wheel belakang berwarna putih dan rear seat cowl putih.

Marketing Director AHM Thomas Wijaya mengatakan pecinta motor tipe sport ingin semakin bangga

saat berkendara dengan motor yang menampilkan karakter yang unik dan sesuai tren terkini.

Penyematan tampilan khas The Art of Kabuki pada New Honda CBR250RR Special Edition ini

diharapkan akan menyuguhkan kebanggaan baru yang khas bagi pemiliknya.

“Sejak kehadiran perdananya di dunia, New Honda CBR250RR disambut antusias dan membuka

lembaran baru sejarah pasar supersport 250cc. Kami optimis edisi khusus dengan tampilan unik ini

akan semakin meningkatan ikatan emosional mereka dengan motor favoritnya. Desain terbaru ini

akan menjadi kebanggaan pecinta motor supersport Tanah Air melengkapi beragam fitur dan

teknologi terbaik yang disematkan. Saat ini kami menyiapkan New Honda CBR250RR Special Edition

sebanyak 100 unit yang dapat segera dipesan di dealer Wing Honda," ujar Thomas.

Edisi spesial dengan tema The Art of Kabuki ini menggambarkan budaya tradisional ‘Kabukimono’

yang berasal dari era Sengoku sekitar akhir abad 15-16 Masehi.

Era tersebut dikenal dengan Samurai yang menjadi ikon pemberani dan tangguh saat mengabdikan dirinya untuk masyarakat.

Budaya yang diusungnya pun memiliki keunikan dan menjadi tren saat ini. Filosofi budaya

Kabukimono ini sejalan dengan Honda CBR250RR saat ini yang tengah menjadi model paling

diminati di segmennya dan juga berhasil mengukir sejarah baru motor sport di Indonesia.