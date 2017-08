Pulau Putri Belinyu Mulai Dilirik Turis Asing

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lokasi Pulau Putri di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mudah dijangkau.

Menggunakan perahu, menyebrang ke Pulau Putri hanya sekitar lima menit dari Pantai Penyusuk.

Menurut Minggus, penyewa alat-alat snorkling di Pulau Putri, sekarang ini, sudah ada beberapa turis asing yang berkunjung ke Pulau Putri.

"Hari ini, ada turis dari India, dia datang dari Jakarta bersama istri, anak dan kerabatnya untuk datang berwisata ke Pulau Putri," kata Minggus, Minggu (13/8/17) melalui rilis Pemkab Bangka.

Diakuinya turis-turis ini sengaja datang ke Pulau Putri untuk mencari ketenangan dan juga melihat pemandangan Pulau Putri dan juga melakukan kegiatan snorkling di sekitar Pulau Putri.

Sementara itu, Sam, salah satu turis dari India, mengau sengaja datang ke Pulau Putri untuk mencari hal baru dalam hal berwisata.

"Kalau di Bali, sudah sangat ramai sekali, di Bangka, khususnya di Pulau Putri sangat tenang, pasirnya putih, dan tidak ramai, bisa bebas untuk berjemur, dan snorkling," kata Sam.

Selain itu juga, Sam juga mengatakan, keberadaan Pulau Putri ini sangat dekat dengan pusat kota seperti dari Jakarta, dan Pangkalpinang.

"Kita hanya rental mobil saja, hanya dua jam, sudah sampai ke Pulau Putri," ungkap Sam yang sempat singgah juga ke Pulau Lampu sebelah Pulau Putri.

Ke depan Sam juga berharap, fasilitas umum di Pulau Putri dapat ditingkatkan lagi sehingga membuat aman para pengunjung dan memudahkan para pengunjung.

"Kalau bisa warungnya diperbaiki, makanannya ditambah, banyak seafood dan otak-otak juga, sangat enak," ungkap Sam dalam bahasa Inggris.

Sam juga berjanji, dirinya akan kembali dan berkunjung kembali ke Pulau Putri dan akan mengajak teman-temanya untuk melihat langsung Pulau Putri.

"Saya dapat info dari google map, dan juga kementerian pariwisata, ternyata Bangka is a small island, and so beautiful, the people is kindness, so delicious for food as like sea food and otak-otak," ungkap Sam.