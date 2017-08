Artis Ini Disebut Kena Azab karena Murtad

BANGKAPOS.COM - Cobaan rupanya belum berhenti menghampiri rumah tangga artis cantik satu ini.

Setelah foto dan video mesra suaminya bersama Nikita Mirzani beredar di media sosial, lagi-lagi suami Nafa berulah lagi.

Awalnya beredar foto Zack Lee merangkul seorang wanita yang tampak cantik dan masih muda.

Namun setelah itu Nafa Urbach membantah suaminya telah berselingkuh karena wanita dalam foto tersebut ternyata adalah ibu tiri Zack Lee.

Setelah itu beredar lagi sebuah screencapture dari Snapchat Nikita Mirzani yang tampak mesra dengan Zack Lee.

Melihat kelakuan suaminya, Nafa Urbach akhirnya angkat bicara dan menyebutkan tidak ada kerenggangan dalam rumah tangganya.

Kali ini di akun Instagram, Zack terang-terangan mengunggah foto bersama dua temannya, satu di antaranya adalah perempuan yang memeluknya dari belakang.

"Congrast my loved ones. New place at senopati. its calles glass. Please check itu out. Good music good drinks. Obviously. God everything. Love u both," tulis Zack dalam akun @zacklee77 yang ia unggah pada Senin 14 Agustus 2017.

Menariknya, unggahan Zack langsung dikomentari oleh seorang wanita dengan akun @imeltan. Mereka berbalas komentar mesra.

"Love u Zack," tulis akun @imeltan.