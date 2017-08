Baru 3 Cabang Biro Umroh Berizin di Babel

Jemaah First Travel

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Pelaksana Seksi Pembinaan Penyelengara Haji Umroh (PHU) Kanwil Kemenag Babel, Susi Safiani mengatakan saat ini baru ada tiga biro perjalanan umroh yang membuka cabang di Babel dengan izin resmi.

"Kalau yang sudah ada izin di kita untuk cabang itu ada tiga, PT Gunawan Era Wisata, Afi Tour, PT Bahtera Nurani Pratama, kalau yang lainnya itu kebanyakan masih agen yang sifatnya perorangan," kata Susi ditemui Bangka Pos, Senin (14/8).

Ia mengatakan, untuk agen-agen biro perjalanan umroh pihaknya sulit melakukan pengawasan lantaran izin langsung diberikan oleh pusat.

"Kebanyakan Agen dan ini perseorangan, misalnya nawarin ke rumah-rumah mereka enggak ada kantor, ada yang memang agen resmi dari biro umroh yang di Jakarta dan terdata izinnya di Kemenag, tapi ada juga agen yang tidak resmi ini yang rawan," katanya.

Ia menjelaskan, masyarakat dapat melihat secara resmi biro perjalanan umroh yang sudah memiliki izin pusat sehingga dapat dengan hati-hati memilih biro perjalanan umroh melalui website haji.kemenag.go.id.

Disinggung terkait biro perjalanan umroh first travel, ia mengatakan first travel secara administrasi dan perizinan memang tidak terdata di Kemenag. Namun, ia tak memungkiri jika ada nasabah di Babel yang melaksanakan umroh dengan first travel.

"First travel tidak ada izin resmi dari pusat karena kalau di cari di website itu enggak muncul, dan untuk cabang atau agennya pun tidak ada melapor ke kita, kalau ada apa-apa dengan jemaah enggak bisa mengambil sikap apapun paling hanya pendampingan," katanya. (*)