Dimulai dari Artis Youtube Sampai Konser di Jakarta, Ini Kisah Dua Lipa Bikin Seluruh Dunia Terpukau

BANGKAPOS.COM - Penyanyi muda dari Inggris Dua Lipa (21) memukau saat konser di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Penampilannya mengagumkan dan ramai-ramai warganet memujinya.

Dia hadir di pagelaran musik We The Fest (WTF) 2017 di Jakarta.

Di sela kesibukannya, Dua Lipa masih sempat mengunggah foto kegiatannya di Jakarta.

Dua Lipa mengenakan baju putih berjongkok di lantai.

Pose sederhana saja, tidak ada yang istimewa baik gaya maupun latar belakang fotonya.

Dalam postingan itu, akun terverifikasi @dualipa menulis,

Hi! Im so excited to see you tonight Jakarta! South Korea and Kuala Lumpur were insane and im ready for the next show! Thank you for being so much fun

(Hai! Saya sangat senang bertemu denganmu malam ini di Jakarta! Korea Selatan dan Kuala Lumpur Mantap dan siap untuk pertunjukan berikutnya! Terima kasih)

