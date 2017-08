Mulai Hidup Baru, Janet Jackson Lepas Kerudung Pascabercerai

BERITA mengejutkan datang dari penyanyi Janet Jackson.

Ketika berstatus istri jutawan Qatar, Wissam Al Mana, pelantun lagu 'Rhythm Nation' ini sempat muncul dengan gambar menutupi kepalanya dengan selendang.

Namun kini, adik penyanyi terkenal Michael Jackson ini memutuskan untuk menanggalkan pakaian muslimahnya setelah berpisah dari suaminya yang beragama Islam itu.

Baca: Tertangkap Sabu, Rio Reifan Tertunduk dan Memalingkan Badan, Enggan Jawab Pertanyaan Wartawan

Kini, penampilan terbarunya diumumkan melalui postingan di Twitter.

Pelantun lagu hits, All for You ini mengunggah sebuah foto menunjukkan dirinya sedang menjalani latihan menari sebagai persiapan konser jelajahnya, "Statenya of the World".

Baca: Novel Lancarkan Protes, Sebut Pernah Kirim Foto Diduga Penyiram Air Keras ke Kapolda Metro Jaya

Mengenakan pakaian serba hitam, Janet memamerkan bentuk tubuhnya yang sudah kembali seksi setelah melahirkan anak pertamanya.

Janet mengabarkan dia sudah siap menghubungkan konser jelajahnya tertunda karena kehamilannya.

Baca: Demi Film Ini, Christian Bale Rela Tak Tampan Lagi