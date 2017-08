Nafa Urbach Ngamuk Bela Anaknya, Zack Lee Mesra-mesraan Dengan Cewek Lain

BANGKAPOS.COM - Bagi seorang ibu, anak merupakan harta yang paling berharga.

Tak heran, jika seorang ibu rela melakukan apa saja demi anaknya, termasuk bertaruh nyawa.

Hal tersebut rupanya juga berlaku bagi artis peran sekaligus penyanyi cantik Nafa Urbach.

Mendapati komentar para pedofilia di sebuah artikel yang membahas tentang putrinya, Mikhayla, Nafa pun berang.

Lewat akun Instagramnya, Istri Zack Lee ini ngamuk dan berjanji akan mencari para pedofilia yang memanggil anaknya dengan sebutan loli.

Whos with Me ????? dont u ever mess with mothers / maafkan sy klo kata kata saya sempet kasar , saya bgtu maraaaaahhh dan bgtu naik darah hingga saya tdk bisa kontrol kata kata saya ! tapi saya tetep akan cari mrk smuaaa."

Kontras dengan Nafa yang tengah berjuang untuk sang anak, suaminya justru kepergok sayang-sayangan dengan wanita lain.

Ya, di tengah kasus pelik tersebut, Zack Lee malah asik berselingkuh.

Hal ini diketahui dari postingan Instagramnya yang kembali diunggah akun gosip @lambe_turah pada Senin (14/8/17) siang.

"Babang Zack udah maen sayang sayangaaan yaaahhh

Jadi kapan dong bang minceu ikutan disayang ama babang.