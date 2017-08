Arab Saudi Keluarkan Larangan Waktu Lontar Jumrah bagi Jemaah Indonesia

BANGKAPOS.COM-- Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi melalui Muassasah Asia Tenggara mengeluarkan edaran tentang waktu yang dilarang bagi jemaah haji Indonesia melontar jumrah.

Berdasarkan edaran tersebut, Daerah Kerja (Daker) Makkah, mengeluarkan maklumat terkait waktu larangan melontar jamarat bagi jemaah haji Indonesia tertanggal 6 Agustus 2017.

Maklumat ditujukan kepada seluruh kepala seksi dan kepala sektor Daker Makkah agar informasi seputar larangan ini bisa segera disosialisasikan kepada jemaah haji Indonesia.

Kepala Daker Makkah, Nasrullah Jasam, melalui maklumatnya mengatakan, komitmen mematuhi larangan waktu melontar ini penting demi kelancaran bersama sekaligus menghindari kemacetan akibat penumpukan jemaah.

"Jamaah haji Indonesi agar memperhatikan dan mentaati jadwal waktu melontar jumrah," tulisnya, seperti disebutkan dalam rilis Kementerian Agama yang dikeluarkan hari Selasa ini.

Waktu yang dilarang bagi jemaah haji Indonesia untuk melontar jumrah yang menjadi salah satu wajib haji yakni pada 10 Dzulhijjah dengan larangan melontar jamarat dari pukul 06.00 hingga 10.30 WAS; 11 Dzulhijjah (14.00 s.d. 18.00 WAS); dan 12 Dzulhijjah (10.30 s.d. 14.00 WAS).

Adapun kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Nasrullah meminta agar waktu larangan ini disosialisasikan sehingga dapat dipahami dan ditaati oleh seluruh jemaah haji Indonesia.