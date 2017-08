Berpisah dari Anak, Tsania Marwa Didoakan Begini, Astaga Ibunya Ungkap Atalarik Ada Kelainan Seksual

BANGKAPOS.COM - Tsania Marwa resmi bercerai dari Atalarik Syah menyusul putusan majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong, Selasa (15/8/2017).

Gugatan cerai diajukan pesinetron cantik itu beberapa waktu yang lalu.

Untuk hak asuh anak, sama-sama dipegang Tsania dan Atalarik.

Dukungan untuk Tsania Marwa terus mengalir.

Masalah yang membelit Tsania Marwa banyang juga dialami wanita lainnya.

Tsania Marwa yang tidak dapat hak asuh anak membuat kaum perempuan bersedih.

Di sebuah akun Instagram @tsaniamarwa54, komentar dukungan membanjiri postingan itu.

Akun itu menulis:

If you must explain to others why they need to respect you, they better wonder why you respect them in the first place. If they dont think you deserve to be treated with the most basic human value, what makes them think they deserve it? @najwazebian