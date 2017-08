Siswa Luar Negeri Ini Ikut Dengarkan Pidato Presiden

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Siswa luar negeri yang tergabung dalam Association For The International Exchange Of Students In Economics and Commerce (AISEC) tahun 2017 turut hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Babel mendengarkan pidato kenegraan presiden RI dalam rangka HUT RI ke 72 di Ruang rapat Paripurna, Rabu (16/8/2017).

"We went along and attended, celebrating the anniversary of independence day," kata salah satu peserta AISEC sebelum memasuki ruang rapat paripurna.

Mereka duduk di bagian kursi VIP 2, menyaksikan kegiatan dengan seksama.

Pimpinan rapat, wakil ketua DPRD Babel Dedy Yulianto juga mengapresiasi kehadiran para siswa-siwa AISEC ini.

"Bumi serumpun sebalai adalah negeri yang ramah dan bersahaja, yang terbuka bagi siapa saja," katanya.