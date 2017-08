Makna Merdeka Bagi Molen, Merdeka Itu Cerdas Memanfaatkan Waktu dan Peluang

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Merdeka! Tidak usah berpikir tentangg masa depan mau jadi apa kita, yang penting adalah berbuat baik. Pasalnya akumulasi dari kebaikan itulah yang akan membentuk masa depan kita.

"Kalo baik perbuatan kita, maka hasilnya juga akan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Salam merdeka!," ujar Maulan Aklil SIP alias Molen, saat ditanya makna Hari Kemerdekan RI ke 72, Kamis (17/8/2017).

Yang terpenting, kata Mantan Pj Bupati OKU Sumsel ini, sebagai anak negeri kita mampu dan mau memanfaatkan waktu yang ada dengan kerja cepat dan kerja cerdas.

Setiap aktivitas harus ditujukan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan orang banyak.

"Apalagi jika kita menjadi pemimpin, maka setiap kerja dan aktivitas harus bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Inilah menurut saya sejatinya kemerdekaan," tukas Molen.

Molen mengutip pribahasa dalam bahasa Inggris, time is not money but time morethan money. If you lose your money, you will get it soon, but if you lose your time you will lose it forever.

(Waktu bukanlah uang tetapi waktu lebih dari uang. Jika kamu kehilangan uang kamu akan mendapatkannya kembali, tetapi jika kamu kehilangan waktu, maka kamu tidak akan mendapatkanya kembali untuk selamanya--red).

Pribahasa ini, kata Molen, telah memotivasi dirinya untuk memanfaatkan waktu dan peluang yang ditakdirkan Allah SWT.

Melalui peringatan hari kemerdekaan ini, Molen ingin memanfaatkan semua potensi kebaikkan dalam dirinya untuk ikut membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tujuan merdeka itu apa? Kita kan bebas dari kemiskinan, bebas dari ketidakadilan, bebas dari ketidakjujuran, bebas dari ketidakbenaran," ungkap Molen. (Doi)