Demi Perempuan Cantik Ini, David Beckham Rela Buatkan Istana Lego Selama Sepekan

MANTAN pemain sepakbola, David Beckham memang begitu dekat dengan anak-anaknya.

Dirinya sering menghabiskan waktu bersama keempat anaknya, Brooklyn, Romeo James, Cruz, dan Harper Seven.

Baca: Putuskan Jadi Biarawati dan Orang Miskin, Keponakan Bos Djarum-BCA Ini Bikin Ibunya Nangis

Baca: Dea Rizkita, Si Putri Indonesia Perdamaian yang Video Berbikininya Jadi Heboh, Ini 11 Foto-fotonya

Sampai-sampai, pemain sepakbola dikenal paling sensasi di Hollywood sangat dikenal sebagai seorang ayah yang penyayang.

Tidak heran keluarga Beckham disebut-sebut sebagai sebuah keluarga selebriti yang paling harmonis di Hollywood.

Baca: Hina Jokowi, Netizen Pun Balik Permalukan Presenter TV Ini, Kurang Piknik Nih Orang

Terbaru, Beckham telah berbagi foto melalui akun Instagramnya, menunjukkan kerja kerasnya membangun istana mainan Lego untuk anak perempuan kesayangan, Harper Beckham. Sebagaimana dikutip melalui utaranews.

Foto yang diunggah dan ditulis dengan judul, "1am done ... Someone s gonna have a nice surprise in the morning zzzzzzzzzzzzzzzzz" itu mendapat 1,6 juta likes dan dibanjiri dengan berbagai komentar.

Baca: Wow, Sandal Jepit Syahrini Ini Disebut Murah! Ternyata Harganya Segini Lho