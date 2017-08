Presiden AS Donald Trump Diramalkan Bakal Mundur Dari Jabatannya

KABAR mengejutkan ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ya, seorang penulis biografi Donald Trump pada 1987, 'The Art of The deal' memprediksi kalau presiden Amerika Serikat tersebut akan mengundurkan diri sebelum masa tugasnya berakhir.



Melalui tweet-nya, Tony Schwartz mengatakan, jutawan itu akan mengundurkan diri sebelum mulai penyelidikan yang mengklaim adanya hubungan pihak operator kampanye Republican dan Rusia.

"Dia tidak ada pilihan, Trump akan mengundurkan diri dan memberi kemenangan kepada Mueller.

"Trump akan segera mundur dan mendeklarasikan kemenangan sebelum Mueller dan kongres meninggalkan dia tanpa pilihan," cuit Tony Schwartz. Sebagaimana dikutip dari laman utaranews.

Dia melanjutkan, kepemimpinan Trump sudah berakhir.

Menurutnya, jika Trump berhasil bertahan hingga akhir tahun, hal tersebut menjadi suatu mukjizat.

"Kepemimpinan Trump secara efektif telah berakhir. Sangat menakjubkan jika dia bisa bertahan hingga akhir tahun. Saya rasa dia akan mundur di musim gugur ini, mungkin lebih cepat," sambung dia.

Saat menulis memoar terobosan terbaik Trump, Schwartz menghabiskan waktu bersama konglomerat New York tersebut selama 18 bulan.

Namun, saat Trump melakukan kampanye, Schwartz mengatakan kepada majalah The New Yorker bahwa dia merasa bersalah dan malah meminta kepada seluruh masyarakat AS untuk tidak memilih pengusaha real estate itu sebagai presiden.

"Saya merasakan penyesalan yang mendalam sampai saya berkontribusi untuk menghadirkan Trump dan memberinya 'panggung' sehingga membuat dia lebih menarik," ucapnya kala itu. (*)