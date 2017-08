Koper Penumpang Lion Air Rusak, Alvin Lie: Kesengajaan Manusia

BANGKAPOS.COM--Video dan foto penumpang Lion Air yang mengeluh kopernya rusak setelah sampai di tujuan tengah viral di media sosial.

Postingan tersebut diketahui berasal dari akun Facebook Roseline Jahja. Ia melakukan penerbangan bersama dua orang lainnya dari Pontianak, Kalimantan Barat, ke Jakarta pada Senin (13/8/2017).

Setelah mengamati video dan foto tersebut, pengamat penerbangan Alvin Lie meyakini bahwa koper Roseline Jahja dan dua orang lainnya memang sengaja dirusak.

"Tas itu dibuka dengan sengaja, karena satu menggunakan resleting, kemudian resletingnya ada pengaman combination lock plus masih dipasang gembok. Itu merupakan kesengajaan manusia," kata Alvin saat dihubungi KompasTravel, Sabtu (19/8/2017).

Menurut Alvin, kemungkinan besar koper dirusak saat di bandara keberangkatan. Sebab ada waktu tunggu yang cukup luang.

"Setelah check in, koper itu dikumpulkan ke make up area, dikumpulkan berdasarkan rute atau nomor penerbangan. Kalau check in dua atau satu jam di sana (make up area) ada peluang 'dikerjain' di sana," kata Alvin.

Perihal kasus tersebut, Alvin mengatakan bahwa pihak maskapai bertanggung jawab atas kerusakan koper meski penanganan bagasi umumnya dilakukan oleh perusahaan ground handling.

Lion Air sendiri sepengetahuan Alvin di Bandara Soekarno-Hatta memiliki izin self handling alias mengurus sendiri keperluan tugas non penerbangan di darat seperti bagasi, antar-jemput penumpang ke pesawat dan terminal, dan lainnya.

KompasTravel tengah mencoba untuk menghubungi pihak Lion Air namun sampai saat ini, Senin (21/8/2017) pagi belum mendapat tanggapan.

