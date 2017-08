Mau Pilih Liburan Kemana, Korea Utara atau Korea Selatan, Foto-foto Ini Bisa Menjawabnya!

BANGKAPOS.COM - Meski letaknya berdekatan, Korea Selatan dan Korea Utara ternyata memiliki banyak perbedaan.

Korea Selatan dengan budaya, makanan dan K-Pop-nya.

Sedangkan, Korea Utara terkenal dengan pemimpin mereka, Kim Jong Un dan senjata nuklirnya.

Tak hanya itu saja, ternyata masih ada banyak perdedaan antara 2 negara tetangga ini.

Seorang pria bernama Jacob Laukaitis melakukan perjalanan di kedua negara ini.

Ia kemudian membagikan pengalamannya saat ada di dua negara tersebut.

Jacob menunjukkan betapa berbedannya kehidupan yang ia lihat di Korea Utara dan Korea Selatan.

Orang Korea Selatan biasa menghabiskan waktu senggang mereka dengan berpiknik di taman.

Orang berpiknik di Korea Selatan (YouTube capture )

Orang berbaris seperti sedang upacara (YouTube capture )

Namun, orang-orang terlihat berbaris dengan rapi di Korea Utara seperti sedang upacara.

Tak hanya itu, saat anak-anak muda di Seoul bisa dengan bebas eksis dan berfoto, tidak dengan apa yang terjadi di Korea Utara.

Anak muda di Korea Selatan (YouTube capture )

Para pemuda terlihat sedang berkumpul di depan sebuah gedung sambil membawa tongkat.

Tidak jelas tujuan berkumpul tersebut dan untuk apa tongkat yang dibawa.

Hanya saja, hidup di Korea Utara memang penuh misteri.

Entah warga negaranya bahagia atau tidak, namun kalau soal teknologi nuklir mereka tidak mau kalah.

Pemimpin Korea Utara sangat berambisi mengembangkan senjata berbahan nuklir tersebut.

Anak muda di Korea Utara (YouTube capture )

Jika di Korea Selatan, kondisi tempat parkir sangat dipenuhi oleh kendaraan.

Tapi, tempat parkit justru tampak sangat lengang di Korea Utara.

Tempat parkir di Korea Selatan (YouTube capture )

Tempat parkir di Korea Utara (YouTube capture )

Kondisi jalanannya pun sama.

Di Korea Utara, hampir tak terlihat mobil yang melintas di jalanan.

Kalaupun ada, itu milik pejabat pemerintahan.

Warga tak bisa sesuka hati membeli mobil.

Hidup di Korea Utara benar-benar diatur oleh pemerintahnya.

Jalanan di Korea Selatan (YouTube capture )

Jalanan di Korea Utara (YouTube capture )

Jacob mengaku saat ia mengunjungi negara yang dipimpin Kim Jong Un ini, paspornya diambil.

Ia juga tak diperbolehkan jalan-jalan sendiri.

Pria ini mengaku Korea Utara adalah negara yang paling aneh yang pernah ia kunjungi.

Untuk itulah ia memutuskan Korea Selatan juga agar ia bisa membandingkannya.

Inilah potret-potret kehidupan yang sangat berbeda yang berhasil Jacob temui.

Univeristas di Korea Selatan (YouTube capture )

Univeristas di Korea Utara (YouTube capture )

Nggak nyangka, ternyata meski bertetangga, Korea Utara dan Korea Selatan kehidupannya sangat berbeda.

Kamu tertarik mengunjungi yang mana? (TribunStyle.com, Anggraini Wulan Prasasti)

Pakai kebaya

Personel girlband Girls Generation atau SNSD, Kim Hyoyeon, beberapa hari lalu tampil dalam Countdown Asian Games 2018 di silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2017) malam.

Setelah memukau lewat penampilan di panggung, Hyoyeon kembali membuat penggemarnya di Indonesia kagum.

Pasalnya, perempuan berambut panjang ini mencoba mengenakan busana tradisional Jawa, yakni kebaya.

Hyoyeon memamerkan penampilannya berkebaya putih dalam sebuah video singkat pada akun Instagram-nya, @watasiwahyo.

"Sampai nanti #jakarta," tulis Hyoyeon dalam bahasa Indonesia.

Dalam video, ia terlihat merekam diri sambil berlenggak lenggok dan tersenyum ke arah kamera.

Lalu pada foto-foto yang ia unggah, memperlihatkan Hyoyeon berpose anggun dengan balutan kebaya putih.

"Saya senang banget. Mau bertemu lagi. Terima kasih," tulis Hyoyeon pada keterangan foto dan lagi-lagi dalam bahasa Indonesia.

Penampilan pelantun "Wannabe" itu pun mendapat respons positif dari warganet.

"Eonni (panggilan untuk kakak perempuan dalam bahasa Korea) you are so beautiful when you wear kebaya. Aku cinta kamu. I love you," tulis seorang warganet.

"Kebaya cocok buat kamu," tulis yang lainnya.

(Andi Muttya Keteng Pangerang/Kompas.com)