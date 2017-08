Nguyen Cong Phuong dan Marinus Wanewar, Siapa Paling Tajam?

BANGKAPOS.COM - Nguyen Cong Phuong menjadi striker andalan Vietnam, sementara Marinus Wanewar menjadi penentu kemenangan Timnas U-22 Indonesia saat lawan Timor Leste.

Kedua striker tersebut memiliki skill masing-masing dalam bermain di lapangan.

Nguyen Cong Phong memiliki kecepatan dan skill menggocek bola dengan bagus.

Sementara Marinus Wanewar memiliki kecepatan dan sundulan yang baik untuk mencetak gol.

1. Jumlah Gol

Menurut statistik, jumlah gol Nguyen Cong Phuong lebih banyak dengan mencetak 4 gol, sementara Marinus baru mencetak 1 gol.

2. Passes

Statistik passes Nguyen Cong Phuong:

Vs Filipina, successful passes 16/19 (84%)

Vs Timor Leste, successful passes 46/53 (86%)

Vs Kamboja, successful passes 22/30 (73%)