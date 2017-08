Jelang Idul Adha, Harga Bumbu Dapur di Pangkalpinang Masih Normal

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jelang lebaran Idul Adha, harga bumbu masakan seperti bawang dan cabai di Pangkalpinang masih normal.

Tak ada lonjakan harga meskipun diperkirakan kebutuhan masyarakan akan meningkat.

Pedagang Toko Hendra Lewi, Pangabean kepada bangkapos.com, Rabu (23/8/2017) mengatakan harga bahan bumbu saat ini masih normal.

"Meski mendekati lebaran, tidak ada lonjakan harga. Kalaupun naik hanya sedikit," kata Pangabean, pasar Pagi Pangkalpinang.

Harga bawan merah jawa Rp 10.000 per Kg, harga bawang luar (pakistan) Rp 15.000 per Kg, bawang putih Rp 24.000 per kg.

Sedangkan harga cabai kecil Rp 45.000 per kg dan bawang putih Rp 30.000‎ per kg.