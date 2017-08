Mahasiswa dari 10 Negara Promosikan Pariwisata Negeri Laskar Pelangi

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar

BANGKAPOS.COM- Kabupaten Belitung kedatangan tamu mahasiswa dari 10 negara tergabung dalam Association for the International Exchange of Student in Economic and Commerce (AIESEC) yang bekerjasama dengan Pemprov Babel, Rabu (23/8/2017).

Kedatangan rombongan yang berasal dari South Korea, Cina, Aljazair, Turki, Armenia, Mesir, Sri Lanka, Maroko dan Iran bertujuan untuk mempromosikan pariwisata di Negeri Laskar Pelangi.

"Nanti kami akan melakukan promotional shooting selama empat di Belitung ini. Jadi kami akan berkeliling ke destinasi wisata," ujar Ketua Pelaksana VICE Presiden Project AIESEC Nizar Syahputra saat ditemui posbelitung.com usai berdiskusi Wakil Bupati Belitung Erwandi A Rani bersama OPD terkait.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dimulai sejak Juli-Agustus 2017 eksplore dari Pulau Bangka dan Belitung. Selama menjalani aktifitas, setiap minggunya para mahasiswa akan membuat artikel dan video tentang destinasi yang dikunjungi.

Kemudian, pada akhir kegiatan nantinya akan dibuat sebuah video, dimana seluruh mahasiswa tersebut akan menjadi aktor dan aktrisnya.

"Sebenarnya program kami di tahun kedua. Tapi tahun lalu kami hanya di Kabupaten Bangka Tengah, sekarang lingkupnya Provinsi Babel," katanya.