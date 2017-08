Tak Disangka Begini Kabar Pria yang Dulu Jadi Pengantin Bergaun Mewah Rancangan Ivan Gunawan

BANGKAPOS.COM - Bukan rahasia lagi jika Ivan Gunawan merupakan seorang desainer ternama yang punya banyak prestasi.

Salah satu kesuksesan yang pernah ia raih adalah ketika merancang sebuah gaun pengantin super mewah yang diakui dunia.

Gaun mewah tersebut ia rancang untuk pernikahan sepasang kekasih yang dilangsungkan pada bulan Maret lalu.

Ivan juga sempat mengunggah foto ketika ia ikut hadir dalam resepsi pernikahan tersebut.

Pernikahan itu tak lain adalah pernikahan Zendhy Zaen dan Intan Azzahra.

Netizen pun dibuat terpkukau dengan gaun dan dekorasi pernikahan dari pasangan tersebut.

Zendhy Zaen sendiri merupakan seorang pembawa acara berita di stasiun TV Net,

Pria berusia 28 tahun ini juga pernah membintangi film berjudul Go Eight yang tayang pada tahun 2013 lalu.

Artis yang bernaung di NET Talent Management ini bahkan pernah mendapat penghargaan Indonesian Movie Award for Best Newcomer Actor dan Indonesian Movie Award for Favorite Newcomer Actor.

Zendhy yang seorang entertainer ini mempersuntung Intan Azzahra yang merupakan Sarjana Kedokteran.