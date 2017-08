Uzbekistan Jajaki Kerjasama dengan Pemprov Babel

NAMANG, BANGKA POS - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat kunjungan dari Wakil Perdana Menteri Republik Uzbekistan, HE Mr Zoyir Mirzaev bersama 16 delegasi dari Uzbekistan, Rabu (23/8).

Kedatangan mereka di­sambut Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah didampingi beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Babel.

Kunjungan yang juga dihadiri Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Shavkat Jamalov, beberapa Gubernur Uzbekistan, Chairman of The Boar of Agro Bank, Saidkamol Khodjaev dan lainnya.

Mereka didampingi Kepala Sub Bagian Afrika dan Timur Tengah Biro Kerjasama Luar Negeri Kementrian Pertanian, Widyanto Soetajan.

Dalam kunjungan singkat ini para delegasi mengunjungi beberapa tempat di Babel yakni Hutan Pelawan, perkebunan lada di Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah milik PT Soll Marina Agro Industri, Gudang Peng­olahan Lada di PT Bangka Alam Sejahtera dan singgah di Museum dan Galeri Batik Cual Ishadi sebelum kembali ke Jakarta sore harinya.

Kedatangan rombongan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk melakukan penjajakan kerjasama di beberapa bidang seperti pariwisata, kehutanan, pertanian dan perikanan.

Melalui penerjemahnya, Wakil Perdana Menteri Zoyir Mirzaev menjelaskan tujuan kedatangannya untuk membangun kerjasama tidak hanya dalam bidang pertanian tapi beberapa bidang lainnya.

“Kami ingin membangun kerjasama dengan Indonesia, karena Indonesia adalah mayoritas penduduk Islam di dunia dan kami adalah mayoritas penduduk Islam di Asia Tengah,” terang pener­jemahnya, Putra.

Ia mengatakan, selain melihat proses lada Babel yang terkenal dengan kualitas terbaiknya di dunia, pihaknya juga ingin belajar tentang agrikultur seperti persawahan.

Delegasi ini juga berencana akan melakukan MoU dengan Pemprov Babel terkait pariwisata dan pertanian.