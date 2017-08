Wow, Video Klip Fifth Harmony Dipenuhi Adegan Grepe-grepe, Fans: Seperti Film Porno

BANGKAPOS.COM -- Fifth Harmony baru saja merilis video musik dari lagu mereka yang berjudul 'He Like That'.

Lagu ini beraliran pop dengan sentuhan reggae.

Lirik lagu baru ini dideskripsikan sebagai lagu yang seksi dan dirty.

Dan yang bikin fans kaget adalah video musik dari lagu tersebut.

Fifth Harmony yang memiliki sebagian besar fans remaja, merilis video musik yang sangat seksi.

Mereka semua memakai pakaian yang sangat minim.

Kemudian, girlband beranggotakan 4 orang ini menari-nari diantara banyak penari laki-laki yang bertelanjang dada.