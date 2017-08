Film Terlaris Indonesia; Nyai Ahmad Dahlan, Inspiratif Sebagai Tokoh Pejuang Perempuan

BANGKAPOS.COM, BANGKA--Film Nyai Ahmad Dahlan (NAD) menyodok ke papan atas sebagai film Indonesia terlaris.

Rilis ter-update dari www.bioskoptoday.com, dari daftar film populer yang tayang di bioskop Indonesia, Senin (28/8/2017), Film NAD masih menempati peringkat pertama dengan perolehan 5,39 persen untuk film produksi dalam negeri.

Posisi kedua ditempati film Aku Benci dan Cinta (3,45 persen), dan peringkat ketiga ditempati Rafathar (0,95 persen).

Sementara jika dibandingkan dengan semua film yang diputar di Indonesia, baik produk dalam maupun luar negeri, NAD berada di posisi 7. Posisi pertama ditempati oleh American Made (18,62 persen), disusul The Dark Tower (16,55 persen), Annabelle Creation (15,65 persen), Amityville: The Awaking (10,73 persen), Cars 3 (8,39 persen), The Hitman's Bodyguard (7,96 persen), barulah NAD (5,39 persen).

Sementara, data dari jaringan Bioskop 21, hari pertama pemutaran film NAD ditonton 23.450 orang. Jumlah ini belum terhitung data dari jaringan lain, seperti CGV, Cinemax atau bioskop lainnya.

Di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung ratusan penonton memadati gedung bioskop BES Cinema yang berlokasi di Jalan Selindung Lama Pangkalpinang.

Rata-rata mereka merupakan warga Muhammadiyah dan masyarakat umum yang sangat antusias untuk menyaksikan film ini.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Babel, H. Kamarudin AK turut menyaksikan film NAD. Tidak datang sendiri, ia datang bersama rombongan anggota Muhammadiyah.

H. Kamarudin sangat mengapresiasi film NAD karena banyak mengandung pesan moral yang patut diteladani.

Molen usai menonton film Nyai Ahmad Dahlan di BES Cinema Pangkalpinang (ist)

Nonton bareng film NAD juga dihadiri oleh Maulan Aklil atau yang akrab disapa Molen.