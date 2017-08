Sang Teman Ungkap Surat Michael Jackson yang Menghebohkan Sebelum Meninggal, Ada yang Mirip 'MJ'

BANGKAPOS.COM -- Bintang pop 90-an, Michael Jackson sudah meninggal sejak tahun 2009, namun namanya masih dikenal di hati penggemarnya.

King of Pop ini ditemukan meninggal di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis, 25 Juni 2009, Pukul 14:26 waktu setempat.

Sebelum meninggal, rencananya penyanyi yang memiliki ciri khas dengan gerakan dansa "Moonwalk" ini akan mengelar konser terakhirnya di O2 Arena, London.

Pelantun lagu Got to Be There ini memberikan nama konsernya dengan tajuk This Is It Michael Jackson.

Konser tersebut rencananya akan berlangsung pada 25 Juli 2009, namun tepat sebulan sebelum gelaran konser terakhirnya, Michael Jackson ditemukan tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.

Ia diduga mengalami gagal jantung setelah diberikan suntikan demerol.

