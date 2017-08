VIDEO: ICDX Gelar Indonesia Tin Confence and Exhibiton 2017

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM - Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igantius Jonan

membuka "Indonesia Tin Confence and Exhibiton 2017, Senin (28/8) di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali diikuti 26 smelter dari Bangka Belitung dan buyer dari dalam dan luar negeri.

Acara bertema "Tin Beyond Boundaries: Integrating the Tin Industry for Suistainable Economic Growth" ini diselenggarakan Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatives Indonesia (BKDI).

Indonesia diperhitungkan sebagai negara produsen dengan volume ekspor sekitar 70.000 ton per tahun. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pemasok timah terbesar dalam perdagangan timah di Indonesia.

"Acara ini sebagai ajang informasi dan untuk mendapat masukan industri timah dari dalam dan luar negeri. Ini untuk mengembalikan masa kejayaan timah karena timah ini tidak dapat diperbaharui atau diproduksi ulang. Timah nyaris unt kebutuhan umat manusia dari handphone dan perangkat elektronik lainnya, kalau tidak dijaga maka sumber daya timah kelak akan kehabisan," ujar Komisaris Utama ICDX Said Aqil Siradj.

Berdasarakan data ICDX yang diperoleh Bangka Pos, Sebelum berdirinya bursa timah ICDX ekspor timah Indonesia sekitar 90 persen ditujukan ke Singapura. Namun semenjak berdirinya ICDX pada 28 Agustus 2013, ICDX mengklaim adanya dampak ekspor timah batangan langsung ke negara pengguna .

Keberadaan bursa timah dinilai memberikan transparasi terkait data harga acuan harian, pelaku timah (pembeli atau penjual) yang dapat dipantau setiap saat oleh pemerintah.dari 35 seller dan 32 buyer.

Harga terendah timah pada 2016 sebesar 15.000 USD dan menyentuh harga 21.000 USD per metrik ton pada 2017 ini.

Berdasarkan Data ICDX:

1. Januari-Desember 2014 sebesar 80,18 persen pegiriman timah ke Singapura dan 19,82 persen ke negeri pengguna.

2. Januari-Desember 2015 sebesar 56,81 persen pengiriman ke Singapura dan sebesar 43,19 persen ke negeri pengguna.

3. Januari-Desember 2016 sebesar 46,60 persen pengiriman ke Singapura dan 53,40 persen ke pengguna.

Negara pengguna timah ini seperti Belanda, Jepang, USA, Korea, India, Taiwan, Italia, China, Afrika, Spayol, Arab, Inggris, Malaysia, Turki, Hongkong, Thailand, Vietnam.