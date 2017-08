Empat Kali Bentrok Lawan Myanmar, Timnas Indonesia Belum Pernah Menang

BANGKAPOS.COM - Timnas U-22 Indonesia akan menghadapi Myanmar pada tempat perebutan medal perunggu SEA Games 2017 di Stadion Selayang, Selasa (29/8/2017) pukul 15.30 WIB.

Rekor pertemuan timnas Indonesia ketika melawan Myanmar tidak begitu cemerlang, skuat Garuda sering kali kesulitan.

Pada tahun 2008 di ajang Piala AFF Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-0.

Tujuh tahun berselang di tahun 2015, dalam laga ujicoba Timnas Indonesia berhasil menang tipis 2-1.

Namun, timnas Indonesia terakhir kali bertemu Myanmar dalam laga persahabatan tahun 2017, skuat garuda dibawah asuhan Luis Milla kalah dengan skor 1-3 di Stadion Pakansari, (21/3/2017).

Di ajang SEA Games pun timnas Indonesia sering kali disulitkan oleh Myanmar bahkan menelan kekalahan.

Rekor pertemuan Indonesia Vs Myanmar di SEA games pada era millenium :

Myanmar Vs Indonesia 3-1 (SEA Games 2009)

Indonesia Vs Myanmar 0-0 (SEA Games 2007)

Indonesia Vs Myanmar 0-0 (SEA Games 2005)

Indonesia Vs Myanmar 0-1 (SEA Games 2001)