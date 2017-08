Gara-gara Film Annabelle, Netizen Korea Selatan Ngaku Takut dan Terkencing di Celana

SIAPA yang tak kenal dengan keseraman 'boneka' Annabelle? ya, tentunya Anda mengenalnya.

Cerita seram 'boneka' Annabelle dapat dilihat di dalam film Annabelle:Creation yang keluar di bioskop-bioskop baru-baru ini.

Dengan cerita seram di film Annabelle itu, menjadikan film tersebut digelar oleh Rotten Tomato sebagai film paling menakutkan tahun ini 'Most Scary Movie of the Year'.

Menurut laporan Chinapress sebagaimana dikutip dari laman utaranews, adanya adegan menyeramkan di film Annabelle Creation, membuat beberapa netizen dari Korea Selatan telah berbagi pengalaman usai menontonnya.

Ada yang berbagi pengalaman lucu dan tentunya ada juga yang sangat menyedihkan kisahnya.

Ternyata film itu benar-benar membuat takut para netizen Korea Selatan, sehingga ada yang terkencing di dalam celananya.

Mereka juga telah mengunggah gambar yang menunjukkan gambar itu sebagai ‘bukti’ pada keseraman Annabelle, yang jelas meninggalkan kesan pada pakaian mereka.