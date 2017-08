Georgino Ketahuan Lakukan Ini tapi Ngakunya Belum Pacaran dengan Irish Bella

BANGKAPOS.COM - Pemberitaan hubungan dengan Irish Bella belum juga mereda, tetapi Giorgino Abraham percaya diri memamerkan keakraban.

Senin (28/8/2017), Giorgino mengunggah sebuah foto di laman Instagram pribadinya.

Unggahan itu berisi foto-foto memori Giorgino bersama orang-orang penting di hidupnya.

"Millions of memories. thousands of jokes. hundreds of secrets," tulis Giorgino.

Unggahan Giorgino Abraham (INSTAGRAM)

Mengejutkan, dari banyaknya foto, ada fotonya bersama Irish Bella terselip di situ.

Sedangkan, Angela Gilsha yang sudah menemaninya selama kurang lebih dua tahun tak terpampang wajahnya.

Unggahan Giorgino lantas saja ramai dikomentari warganet.

Banyak yang mengaku cukup terkejut, banyak juga yang bahagia, tetapi tak sedikit yang mempertanyakan wajah Angela Gilsha.