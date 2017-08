Bicara Kotor Hingga 'Main' Di Kantor, Ini Dia 9 Fantasi Seksual Wanita

BANGKAPOS.COM--Kamu sebagai wanita, sah saja bila memiliki fantasi seksual yang tak bisa disampaikan kepada pasangan.

Fantasi bercinta sebenarnya akan menambah kehidupan seksual kamu dan dan pasangan.

Menurut Hilda Hutcherson, MD, profesor bidang kandungan dan kebidanan dari College of Physicians and Surgeons dari Columbia University, New York City, mengembangkan fantasi seksual sangat normal.

Inilah fantasi seksual wanita yang dirangkum oleh Grid.ID.

Salah satu pasti pernah dibayangkan oleh kamu.

1. Berhubungan seks dengan pria lain (khususnya selebriti).

Hal ini tidak berarti Anda tidak puas dengan kehidupan seks Anda yang sebenarnya.

Anda hanya merasa bergairah dengan pengalaman yang baru. Siapa yang tidak pengin punya pasangan seperti Hugh Jackman. Ya, enggak?

2. Bercinta dengan dua pria atau threesome

Membayangkan berhubungan seks dengan suami dan dengan pria lain secara bersamaan?