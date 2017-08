Catat, 5 Industri Ini Butuh Banyak Pekerja, Gajinya Mengiurkan Mulai Rp 8 Juta hingga Rp 80 Juta

BANGKAPOS.COM--Kelly Services and Intelligence Indonesia dalam paparan 2017 Salary Guide mengemukakan sejumlah industri yang sedang bertumbuh kencang di 2017.

Lima industri tersebut yakni industri e-commerce, industri manufaktur, industri logistik dan pergudangan, industri otomotif dan terakhir industri infrastruktur.

Menurut Kelly Services and Intelligence Indonesia, penguatan 5 industri ini disokong oleh estimasi PDB Indonesia di 2017 yang mencapai 5,3 persen.

Kemudian, juga didukung oleh rerata pengangguran yang hanya 5,6 persen di 2017, serta estimasi inflasi sebesar 3,02 persen di 2017.

Kelly Services and Intelligence Indonesia juga mencatat 5 industri yang membayar gaji pegawainya dengan nilai tinggi.

Kelima industri tersebut yakni industri minyak dan gas di ranking pertama. Disusul kemudian industri jasa keuangan, industri teknologi, industri ifrastruktur dan terakhir industri fast moving consumer goods (FMCG).

Lantas, berapa rerata gaji pegawai yang termasuk "hot job" di sejumlah industri tersebut?

Berdasarkan penelusuran Kelly Services and Intelligence Indonesia, yang termasuk hot jobs di 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Marketing Manager, kisaran gaji antara Rp 35 juta-Rp 50 juta per bulan

2. Sales Manager, kisaran gaji antara Rp 15 juta-Rp 20 juta per bulan

3. Sekretaris, kisaran gaji antara Rp 10 juta-Rp 12 juta per bulan

4. UI/UX Manager, kisaran gaji antara Rp 30 juta-Rp 50 juta per bulan

5. Java Developer, kisaran gaji antara Rp 8 juta-Rp 20 juta per bulan

6. Project Manager, kisaran gaji antara Rp 45 juta-Rp 85 juta per bulan

7. Head of Digital Marketing, kisaran gaji antara Rp 25 juta-Rp 55 juta per bulan

8. Accounting Supervisor, kisaran gaji antara Rp 10 juta-Rp 15 juta per bulan.

8 Pekerjaan Bergaji Di Atas 15 Juta