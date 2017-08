Harga Cabai Besar Masih Rp 20.000 per Kilogram

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga cabai di Pasar Induk Pangkalpinang, menjelang lebaran idul Adha tak mengalami kenaikan.

Cabai besar dijual Rp 20.000 per kilogram, cabai rawit Rp 30.000 per kilogram. Sedangkan cabai besar hijau dijual Rp 21.000 per kilogram.

Yunus mengatakan harga cabai tidak mengalami kenaikan dikarenakan stok dan pengiriman tak terkendala.

"Kalau stok banyak. Harga pun tak mengalami kenaikan," kata Yanto.