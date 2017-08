Terkuak, Ritual Seks di Gunung Kemukus yang Mendunia, Ternyata ini yang Dilakukan Orang-orangnya

BANGKAPOS.COM -- Sejumlah media asing kembali memberitakan soal ritual seks di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah.

Salah satu media, ynaija.com, yang dikutip Senin (28/8/2017), memuat artikel terkait ritual seks di gunung tersebut.

Laman tersebut menyebutkan bahwa dalam ritual tersebut, para peserta harus bermalam di atas gunung dan melakukan ritual seks dengan orang bukan pasangan sahnya, jika mereka menginginkan keberuntungan pada masa depan.

Metro.co.uk, mengulas perihal tersebut dalam tulisan berjudul "s3 around the world: An Indonesian festival of se with strangers".

Media Inggris tersebut menyebutkan bahwa sang penulis, Rosy Edwards, menilai intrik ritual yang terjadi di Gunung Kemukus soal berhubungan seks demi keberuntungan sangat menarik untuk diangkat.

Rosy Edwards mengungkap bahwa ritual yang sudah ada selama berabad-abad itu, mengharuskan pasangan yang baru bertemu untuk berhubungan seksual di samping candi, di sisi Gunung Kemukus, yang terletak di sebuah desa dekat Solo, Jawa Tengah.

