VIDEO: Fasihnya Siswa SD di Pangkalpinang Berbahasa Inggris

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- "How Many District Pangkalpinang" (berapa jumlah kecamatan di Pangkalpinang)," tanya Kasi Kurikulum dan penilaian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Efendi yang langsung dijawab " seven" (tujuh-red) oleh para peserta seminar pendidikan hampir berbarengan yang digelar di ruang pertemuan kantor Walikota Pangkalpinang, Rabu (30/08/2017).

Seminar pendidikan mengunakan bahasa inggris bertajuk " Teenager talk about Pangkalpinang" atau " Pangkalpinang Di Mata Remaja" dikuti oleh siswa SD, perwakilan tingkat SMP dan SMA maupun SMK berjalan santai dan penuh canda.

Kabid Pendidikan Dasar, Eti Fahriaty melalui Kasi Kurikulum dan penilaian Dinas Pendidikan, Efendi mengatakan seminar pendidikan mengunakan bahasa inggris ini, dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pangkalpinang ke 260.

" Seminar pendidikan mengunakan bahasa inggris ini, sifatnya lebih ringan berbicara tentang Pangkalpinang mengunakan bahasa inggris. Narasumber kita undang dari Amerika yang tergabung dalam program AMINEF, Ngeen Sherani yang bekerjasama dengan Pangkalpinang, serta warga Pangkalpinang yang sedang Kuliah di luar negeri, Rafiqah Wellasari dan guru beprestasi tingkat Nasional Ahmad Faisal," ujarnya.

Pada kesempatan itu, dipandu dua orang moderator para siswa dan siswi sekolah dasar, dan SMP berjumlah 20 orang diajak bermain game mengunakan Bahasa Inggris. Para siswa diajak mengurutkan barisan sesuai dengan abjad nama masing-masing serta ditanyai nama buah kesukaan masing-masing mengunakan Bahasa Inggris.