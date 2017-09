Tak Disangka, Rahasia Seputar Putri Diana Terungkap, Kehidupan Seks yang Buruk Hingga Mau Bunuh Diri

BANGKAPOS.COM -- Kehidupan pribadi Putri Diana selalu menarik perhatian publik, bahkan 20 tahun setelah kematiannya.

Misalnya saja, tak banyak orang tahu bagaimana isi hatinya karena kehancuran rumah tangganya bisa ditulis dalam biografinya, atau bahwa ia ternyata lebih suka makan di dapur istana.

Baca: Kisah Tapak Kaki Si Pembuat Kabah yang Kini Pudar setelah Ratusan Tahun

Baca: Wow, Pengadilan India Akhirnya Putuskan Taj Mahal Milik Muslim

Berikut adalah beberapa rahasia sang putri yang paling menarik.

1. Merekam pemikirannya di kaset

Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang kehidupan pribadi Putri Diana adalah berkat kaset rekaman yang direkamnya sendiri.

Begitu dia menyadari pernikahannya dengan Pangeran Charles berantakan, dia mendokumentasikan ceritanya di kaset rekaman dan memberikanya kepada teman dekatnya, Dr. James Colthurst.

Baca: Mengejutkan, Sapi Ini Bangkit Lagi Meski Sudah Disembelih, Netizen: Punya Ilmu Rawa Rontek

Kemudian Colthrust memberikan kepada mereka jurnalis Andrew Morton sehingga kata-katanya bisa keluar ke publik.

Dari kaset tersebut, Morton menerbitkan biografi "DIANA: Her True Story—In Her Own Words" pada tahun 1992.