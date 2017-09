Bikin Bergidik, 2 dari 5 Ritual Aneh Ini Ada di Indonesia dan Masih Lestari hingga Sekarang

BANGKAPOS.COM--Zaman yang sudah maju seperti sekarang, orang-orang mulai meninggalkan kebudayaannya dan lebih memilih kehidupan modern.

Namun hal tersebut tidak berlaku di negara-negara ini.

Beberapa negara ini masih patuh melakukan dan melestarikan kebudayaan negaranya.

Meskipun aneh dan tidak bisa masuk nalar, kebudayaan-kebudayaan ini masih dilakukan sampai sekarang.

Berikut kebudayaan-kebudayaan yang dirangkum tim TribunWow.com dari laman All That is Interesting,

Simak selengkapnya!

1. Budaya Memotong Jari

Kebudayaan ini ternyata dianut oleh satu suku yang ada di Indonesia, lho! Yaitu Suku Dani di Papua.

Tradisi memotong jari ini harus dipatuhi orang Suku Dani.

Kebudayaan ini dilakukan, sebagai wujud kesetiaan dan duka yang mendalam, atas kematian pasangan atau keluarganya.